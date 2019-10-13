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شاهد.. راجح قاتل.. فيديو واقعة التحرش بالفتاة ودفاع محمود البنا عنها بالمنوفية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:46 ص
شاهد.. راجح قاتل.. فيديو واقعة التحرش بالفتاة ودفاع محمود البنا عنها بالمنوفية محمود البنا
المنوفية - محمد فتحى

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ينشر اليوم السابع فيديو واقعة تحرش محمد أشرف راجح بالطالبة روناء، أثناء عودته من الدرس ومحاولة محمود البنا شهيد الشهامة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية الدفاع عنها أثناء محاولة التعدى عليها بالضرب من قبل محمد أشرف راجح المتهم فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميًا بضحية الشهامة ومساعديه كل من إسلام عواد 17 عامًا، مصطفى محمد 17 عامًا ومقيمان جميعًا بمدينة تلا، حيث قام المتهم بالتعدى بالضرب على الطالبة هو وأصدقائه.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضية قتل محمود البنا شهيد الشهامة والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلا من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.

وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية وبمواجهته المتهمين إعترفو بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.

تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية، أنه تم إلقاء القبض على على شخصان المتهمين وجارى القبض على المتهم الرئيسى.

مؤكدا أنه تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وتم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة على جميع أنحاء الطرق الرئيسية بالمحافظة لسرعة القبض على المتهم.


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