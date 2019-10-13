س وج ..كل ما تريد معرفته عن النزلة المعوية

كتبت نهير عبد النبى

النزلة المعوية من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وهى عبارة عن التهاب شديد فى المعدة والامعاء نتيجة عدوى فى الجهاز الهضمى، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن النزلة المعوية وفقا لما ذكره موقع webmd وهى:





س: ما هى أسباب الإصابة بالنزلة المعوية؟



ج:

1: نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث.

2: الإصابة بفيروس الروتا وهوالسبب الاكثر شيوعا للنزلة المعوية بيت الاطفال والرضع.

3: الاصابة ببكتيريا السالمونيلا، وهي من أبرز الأسباب التى تسبب النزلة المعوية.

س: ما هى أعراض الإصابة بالنزلة المعوية؟





ج:

1: ألم شديد فى البطن والأمعاء.

2: الغثيان والقيء المستمر.

3: الاسهال والمغص المستمر.

4:تشنجات وصداع شديد.

5: جفاف الجلد والفم والشعور الدائم بالعطش.

س: ما هو علاج النزلة المعوية؟

ج:

يكون علاج النزلة المعوية حسب عمر المريض وذلك عن طريق تناول الأدوية والمسكنات مع تناول السوائل الدافئة والشوربة، والاكثارمن تناول الخضروات والفواكه التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الفيروسات والعدوى، وينصح بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية فى هذه الفترة.