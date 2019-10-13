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سيدة تطلب حضانة طفلتها من مطلقها وتدعى: "ضربها ونقلها من المدرسة"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:00 ص
سيدة تطلب حضانة طفلتها من مطلقها وتدعى: "ضربها ونقلها من المدرسة" محكمة الأسرة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت سيدة دعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالحصول على حضانة طفلتها، من مطلقها مستندة إلى أنه عنف ابنتهما وتعدى عليها بالضرب المبرح ما تسبب لها فى إصابات خطيرة وكسور، ورفض ذهابها للمدرسة، ونقلها لأخرى بمصروفات وجودة أقل من المستوي الذى اعتادت عليه الطفلة.

وأوضحت "م.أ.ا"،  أثناء جلسات القضية، أنها تزوجت وهى فى عمر 21 سنة، وأنجبت طفلة، وبعد 9 سنوات زواج تزوج زوجها سيدة أخري، بحجة رغبته فى مزيد من الإنجاب، واضطرت للعيش برفقته بعد ضغط أهلها طوال عامين تتحمل الذل والإهانة.

وأضافت: "طلقني غيابيا، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي منقولاتي، ورفض أن يمد يد المساعدة لطفلته، وعندما قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لأخذ حقوقي، عاقبني بسلب الحضانة مني، وهناك رأت الطفلة ما لا يخطر على بال بشر من ضرب وإهانة".

وتابعت:  ظللت 14 شهرا أبحث عن حقي فى حضانة ابنتي، لأرحمها من العذاب بعد أن أصابها والدها بجروح خطيرة وبسببها حررت محضر رسمى ضده  خاصة بعد أن علمت برفضه ذهابها للمدرسة، ونقل ملفها لمدرسة بجوار منزله مستغلا الولاية التعليمية .

وأكدت السيدة المطلقة، أنها أقامت 8 دعاوى قضائية أمام محكمة الأسرة من نفقة وحبس ومصروفات مدرسية، ولم أتحصل سوى على القليل من حقوقها، بسبب جبروت وعنف مطلقها وتهديداته.


محكمه الاسره

دعوى خلع

خلافات زوجيه

عنف الازواج

قانون الاحوال الشخصيه

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