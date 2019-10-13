سوريا الديمقراطية: فرار 785 داعشيا أجنبيا بمساندة جيش الاحتلال التركى

أكدت قوات سوريا الديمقراطية فى بيان صحفى لها فرار 785 عنصرا من منتسبى داعش الأجانب من مخيم عين عيسى بتنسيق مع مجموعة من مرتزقة تركيا وبغطاء من القصف التركى ومساندة من الهجوم التركى ومرتزقته الذين شنوا هجوما عنيفا على المخيم وقيام هؤلاء العناصر الداعشية بالهجوم على حراسة المخيم وفتح الأبواب للفرار.

قال مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إن قوات الأمن التى يقودها الأكراد ليس لديها ما يكفى من الأفراد لحراسة مخيم عين عيسى الذى يضم عائلات لمقاتلى داعش وإن عشرات منهم فروا منذ بدء القصف التركى للمنطقة.

وذكر مروان قامشلو المسؤول فى قوات سوريا الديمقراطية أن حراسة المخيم التى ضعفت بالفعل بسبب إعادة نشر القوات على الخطوط الأمامية تلقت ضربة قوية اليوم الأحد عندما سقطت قذائف تركية على مقربة مما أدى إلى فرار بعض الحراس الباقين.

وتابع قائلا لرويترز: "الحراسة ضعيفة جدا الآن".