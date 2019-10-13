سكرتير مساعد الدقهلية يستدعى معدات شرق المنصورة لرفع كافة المخلفات والتراكمات

قام سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، يرافقه حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق بتفقد شارع الدراسات من منطقة سوق كفر البدماص، وطلب من البائعين عدم تجاوز الحاجز الخرساني"بلدورات" القائم حتى لا يتم توقيع غرامات مالية ضدهم وحفاظا على مصدر دخلهم.
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قام سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، يرافقه حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق بتفقد شارع الدراسات من منطقة سوق كفر البدماص، وطلب من البائعين عدم تجاوز الحاجز الخرساني"بلدورات" القائم حتى لا يتم توقيع غرامات مالية ضدهم وحفاظا على مصدر دخلهم.
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