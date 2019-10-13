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بجوار سور كلية الدراسات الإسلامية ..

سكرتير مساعد الدقهلية يستدعى معدات شرق المنصورة لرفع كافة المخلفات والتراكمات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:18 م
سكرتير مساعد الدقهلية يستدعى معدات شرق المنصورة لرفع كافة المخلفات والتراكمات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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قام  سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، يرافقه حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق بتفقد شارع الدراسات من منطقة سوق كفر البدماص، وطلب من البائعين عدم تجاوز الحاجز الخرساني"بلدورات" القائم حتى لا يتم توقيع غرامات مالية ضدهم وحفاظا على مصدر دخلهم. 

وقام السكرتير المساعد باستدعاء معدات حي شرق المنصورة لرفع كافة المخلفات والتراكمات بجوار سور كلية الدراسات الإسلامية ومحيط المنطقة،كما تم رفع كافة الاشغالات بشارع الدراسات ورفع جميع الإعلانات المخالفة بطول الشارع وإصلاح أحد أعمدة الانارة الساقطة وتهذيب الأشجار . 
 
وتفقد مواقف السيارات بشارع الدراسات للتأكد من سلامة تصاريح الركوب بالسيارات ومدى الالتزام بكارثة التحميل،والالتزام بالتعريفة المحددة وطلب من السائقين عدم دفع أية أموال سوى كارتة التحميل.

 

 
 
 
 

 


الدقهلية

حي شرق المنصورة

سكرتير مساعد الدقهلية

شارع الدراسات

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