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سقوط مدرس هارب من دفع 5 ملايين جنيه غرامات فى الزيتون

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:34 ص
سقوط مدرس هارب من دفع 5 ملايين جنيه غرامات فى الزيتون متهم -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مدرس هارب من دفع  5 ملايين جنيه غرامات فى الزيتون، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن النقيب أحمد صبري محمد معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "توفيق.م"، 58 سنة، مدرس، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2  حكم غرامة "مباني" باجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 5 ملايين و472 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مباحث القاهرة

احكام قضائية

الزيتون

تنفيذ احكام

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