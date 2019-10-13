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سعر اليورو اليوم الأحد 13-10-2019

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:08 م
سعر اليورو اليوم الأحد 13-10-2019 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد 13-10-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.84 جنيه للشراء، و18.05جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

 17.87 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.84 جنيه للشراء.

18.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

17.84 جنيه للشراء.

18.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

17.71 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

يورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.84جنيه للشراء.

18.05جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.81 جنيه للشراء.

17.93جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.83 جنيه للشراء.

18.05 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

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