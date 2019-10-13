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سعر الدولار اليوم الأحد 13-10-2019

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:34 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 13-10-2019 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر الدولار اليوم الأحد 13-10-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 16.23جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا الأسعار التالية:

 

الدولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.21 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.24 جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.24 جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.22 جنيه للشراء.

16.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.22 جنيه للشراء.

16.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.24جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.


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