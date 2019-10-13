سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدواجن فى الأسواق 19جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ32 جنيها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:32 م
سعر الدواجن فى الأسواق 19جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ32 جنيها صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 13- 10 - 2019 استقرارا فى الأسواق، حسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة تسجل 19- 20 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22 و24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وأشار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 33 و34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 7 و8 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند 32 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 و38 جنيها.

والجدير بالذكر أن انتاج مصر من الدواجن وصل خللا هذا العام إلى أكثر من مليار دجاجة سنويا، إضافة إلى أكثر من 13 مليار بيضة فى المزارع الرسمية وغير الرسمية حسبما أعلنت شعبة الثروة الداجنة بالغررفة التجارية بالقاهرة.  

 

 


الدواجن

اسعار الدواجن

اخبار اقتصاد

اسعار السلع

بورصة الدواجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الدواجن اليوم.. 19 جنيها من المزرعة والبلدى بـ 29 جنيها

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:43 ص

للمرة الثانية.. "التموين" تعلن تخفيضات أسعار السمك.. طرح كيلو البورى بـ29 جنيها وسيارات متنقلة لبيع المنتجات بالميادين العامة والقرى.. وزيادة فى كميات اللحوم والدواجن 20 % بالمنافذ

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:00 ص

لخفض أسعار الفراخ.. "منتجى الدواجن" توريد 750 طنا للتموين والخدمة الوطنية شهريا.. رئيس الاتحاد: قانون حظر تداول الطيور الحية يقضى على السمسرة.. "الفلاحين": الفرخة بـ22 جنيها بالريف و34 بالمدن والحل فى الرقابة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:31 ص

الزراعة: تحصين مليون رأس طائر بمزارع الدواجن ضد الأمراض الوبائية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة"

الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة