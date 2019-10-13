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سامح شكرى يصل إلى فيينا فى مستهل جولة أوروبية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:29 م
سامح شكرى يصل إلى فيينا فى مستهل جولة أوروبية وزير الخارجية سامح شكرى
أ ش أ

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وصل سامح شكري وزيرالخارجية، مساء اليوم الأحد إلى العاصمة النمساوية (فيينا) في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا كرواتيا وليتوانيا ولاتفيا ؛ وذلك في إطار تعزيز العلاقات وحرص مصر على استكشاف آفاق جديدة للتعاون مع المزيد من الشركاء الدوليين.

وقال السفير عمر عامر سفير مصر في النمسا - في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا - إن الوزير سامح شكري سوف يلقي غدا الاثنين محاضرة عن السياسة الخارجية لمصر في قصر هوفبورج بدعوة من المستشار النمساوي الأسبق فولفانج شوسل رئيس جمعية الامم المتحدة في النمسا ، بحضور كبار الشخصيات الدولية من قيادات الامم المتحدة والأحزاب النمساوية والشخصيات العامة.

 

 


وزير الخارجية

سامح شكرى

فيينا

اوروبا

الامم المتحدة

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