رويترز: جيش الاحتلال التركى وعملائه يدخلون تل أبيض

(رويترز)

قال شاهد من رويترز، إن جيش الاحتلال التركى وعملائه تقدموا إلى وسط بلدة تل أبيض السورية، اليوم الأحد.

من الجدي بالذكر، أن تل أبيض بلدة سورية حدودية، وواحدة من النقاط الرئيسية التى يركز عليها العدوان التركى، الذى بدأ يوم الأربعاء، مستهدفا قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد.