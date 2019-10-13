الرئيسية أخبار عربية رويترز: جيش الاحتلال التركى وعملائه يدخلون تل أبيض الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:27 م العدوان التركى على سوريا (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال شاهد من رويترز، إن جيش الاحتلال التركى وعملائه تقدموا إلى وسط بلدة تل أبيض السورية، اليوم الأحد. من الجدي بالذكر، أن تل أبيض بلدة سورية حدودية، وواحدة من النقاط الرئيسية التى يركز عليها العدوان التركى، الذى بدأ يوم الأربعاء، مستهدفا قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد. العداون التركى سوريا تل ابيض الاكراد قوات سوريا الديمقراطيه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الوطن السورية: نيران العدوان التركى تدمر وتهجر 21 ألفا و400 عائلة الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:48 م وزير خارجية البحرين: العدوان التركى على سوريا أكد أهمية دعوة الرئيس السيسى لدور عربى موحد الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:35 م وقفتان احتجاجيتان لأهالى مدينتى الحسكة والقامشلى رفضا للعدوان التركى الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:20 ص الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 130 ألف سورى جراء العدوان التركى الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:31 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون" الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال" السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا" أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019 الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة" المزيد من Trending Plus
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