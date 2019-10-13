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روسيا تدرس تسوية صادرات الطاقة باليورو والروبل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:03 ص
روسيا تدرس تسوية صادرات الطاقة باليورو والروبل روسيا
رويترز

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قال وزير الاقتصاد الروسى مكسيم أورشكين إن بلاده تدرس استخدام بدائل للدولار فى صفقات الطاقة وتدرس إجراء التسويات باليورو والروبل فيها للحد من الانكشاف على الولايات المتحدة.

وقال فى مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد "لدينا عملة جيدة جدا، إنها مستقرة، لماذا لا نستخدمها فى الصفقات العالمية".

وتابع: "نريد (أن تكون مبيعات الغاز والنفط) بالروبل فى مرحلة ما.. المسألة هنا ألا نتحمل أى تكاليف زائدة نتيجة للعمل بهذا الأسلوب لكن... إذا أقيم الهيكل المالى العام، وإذا كانت التكلفة المبدئية منخفضة جدا، فما المانع؟".

وقال أورشكين إن روسيا ستتمكن من بيع صادرات الطاقة بالعملة المحلية فى ظل رواج السندات المحلية بين المستثمرين الأجانب الذين يحوزون 29% من الدين المقوم بالروبل.

وحاولت روسيا تقليل الانكشاف على الولايات المتحدة من خلال سياسة تقليص الاعتماد على الدولار لتخفيف تأثير عقوبات أمريكية.

وتعرضت الأصول الروسية لضغوط بعد الجولة الأولى من العقوبات الغربية التى فُرضت فى 2014 عقب ضم موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.


الاقتصاد الروسى

النفط

الغاز

صادرات الطاقة

رويترز

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