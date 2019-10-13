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ربط غرف العمليات بمحافظة مطروح بأجهزة لاسلكية لسرعة اتخاذ القرارات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:19 م
ربط غرف العمليات بمحافظة مطروح بأجهزة لاسلكية لسرعة اتخاذ القرارات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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كلف اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة عمل غرف عمليات ديوان عام المحافظة ومراكز المدن والمديريات الخدمية، والربط بينها، لسرعة  تبادل المعلومات والمساعدة فى سرعة اتخاذ القرارات خاصة فى الطوارئ والأزمات.

 

ووجه محافظ مطروح، بتدبير جهاز لاسلكي بكل غرف عمليات في جميع  الجهات التنفيذية بالمحافظة، والتأكيد على عملها بجاهزية تامة على مدار 24 ساعة، للمساعدة فى سرعة نقل وتبادل المعلومات والبيانات، خاصة بلاغات الطوارئ وحوادث الطرق أو أزمات السيول وغيرها، بما يساهم  فى سرعة اتخاذ القرارات بشأنها وإنقاذ أرواح المواطنين.

 

وأكد سكرتير عام محافظة مطروح، أنه تتم متابعة دورية لكافة أجهزة المحافظة، مع تقييم أدائها خاصة فى مجال خدمة المواطنين، ومدى القدرة على التعامل مع المشكلات وسرعة حلها بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السكرتير العام لمحافظة مطروح، مع مسئولي غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومجالس المدن والقطاعات الخدمية المختلفة بالمحافظة، في إطار الاستعداد لمواجهة آثار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة أداء غرف العمليات واحتياجاتها وأساليب تطوير أدائها، مع تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، من خلال التواصل المستمر والتنسيق الجاد بين جميع الجهات. 


محافظة مطروح

غرف العمليات

الطوارئ

سكرتير عام محافظة مطروح

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