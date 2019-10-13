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راجح قاتل.. والد الضحية: ابنى قتل غدراً دفاعاً عن جارته

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:03 م
راجح قاتل.. والد الضحية: ابنى قتل غدراً دفاعاً عن جارته والد الضحية
المنوفية _محمد فتحى

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قال محمد البنا والد محمود البنا شهيد الشهامة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية والذى قتل على يد  محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة ومساعديه كلا من  إسلام عواد 17 عاما ، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا أن نجله قتل غدرا.

ودعا والد المجنى عليه، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بالإفراج عن 11 شخص تم إلقاء القبض عليهم أثناء تنظيم مسيرة للمطالبة بإعدام محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى،لأن معظم طلبه وأشخاص شرفاء وليس لديهم أى إنتماء سياسى نهائيا ، مؤكدا أن نجله قابل وجه كريم بكل رجولة وببسالة دفاع جارته أثناء قيام بلطجية بالتعدى عليها .

وأضافت سحر عمر والدة الطالبة روناء " لليوم السابع " أنه فى حالة إستدعاء النيابة العامة لها لن تتأخر بالشهادة فى حق المجنى عليه محمود البنا والذى أنقذها من المتهم محمد أشرف راجح.

وأكدت سأظل مدينه طيلة حياتى للمجنى عليه محمود البنا الذى أنقذ شرف أنتى من المتهم محمد أشرف راجح ،وأقدم لوالديه العزاء واقولهم " إبنكم عاش راجل محترم ومات شهيد بكى عليه الكبير والصغير بتلا" .

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية ، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط ،إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن  إسلام عواد 17 عاما  ، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية .

وبمواجهته المتهمين إعترفو بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة .

تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزي "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين  قيام  راجح .م 18 عاما  بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في أحد المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية، أنه تم إلقاء القبض على على شخصان المتهمين وجار القبض على المتهم الرئيسى، مؤكدا أنه تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية،العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وتم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة على جميع أنحاء الطرق الرئيسية بالمحافظة لسرعة القبض على المتهم .

 


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