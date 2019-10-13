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راجح قاتل.. شاهد 21 صورة لمحمود البنا شهيد الشهامة منذ طفولة وحتى وفاته

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:29 م
راجح قاتل.. شاهد 21 صورة لمحمود البنا شهيد الشهامة منذ طفولة وحتى وفاته شهيد الشهامة
المنوفية _محمد فتحى

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ينشر "اليوم السابع" صور محمود البنا شهيد الشهامة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية والذى قتل أثناء الدفاع عن طالبة جارته أثناء عودتها من إحدى الدورس وإنقاذها من محاولو التعدى عليها بالضرب من قبل محمد أشرف راجح المتهم  فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلا من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا، حيث قام المتهم بالتعدى بالضرب على الطالبة هو وأصدقائه.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط إسلام .ا المتهم الرابع فى قضية قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن  إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية.

وبمواجهته المتهمين اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة .

احد-اصدقاء-محمود-يلتقطون-صور-معه
احد اصدقاء محمود يلتقطون صور معه

 

الشاب-الضحية-وأحد-اصدقائه
الشاب الضحية وأحد اصدقائه

 

الضحية-فى-صورة-مبستما
الضحية فى صورة مبستما

 

الضحية-فى-عمر-الطفوله
الضحية فى عمر الطفوله

 

الضحية-محمود-البنا-فى-الطفولة
الضحية محمود البنا فى الطفولة

 

صديق-محمود-معه
صديق-محمود-معه

 

صور-الضحية-فى-منزله
صور-الضحية-فى-منزله

 

صورة-أخرى-تجمع-محمود-وصديقه
صورة-أخرى-تجمع-محمود-وصديقه

 

صورة-سيلفى-يجمع-بين-محمود-اصديقه
صورة-سيلفى-يجمع-بين-محمود-اصديقه

 

صورة-مرسومة-للشاب-بمنزلة
صورة-مرسومة-للشاب-بمنزلة

 

صور-محمود-فى-طفولته-(1)
صور-محمود-فى-طفولته-(1)

 

صور-محمود-فى-طفولته-(2)
صور-محمود-فى-طفولته-(2)

 

صور-محمود-فى-طفولته-(3)
صور-محمود-فى-طفولته-(3)

 

صور-محمود-فى-طفولته-(4)
صور-محمود-فى-طفولته-(4)

 

محمد-البنا-ومحمود-فى-المصيف
محمد-البنا-ومحمود-فى-المصيف

 

محمود-البنا-فى-طفولته
محمود-البنا-فى-طفولته

 

محمود-البنا-وشقيقته
محمود-البنا-وشقيقته

 

محمود-البنا-ووالده
محمود-البنا-ووالده

 

محمود-وشقيتقه
محمود-وشقيتقه

 

محمود-وصديقه
محمود-وصديقه

 

محمود-يتلقط-أحد-الصور
محمود-يتلقط-أحد-الصور

 


المنوفيه

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راجح قاتل

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