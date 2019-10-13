رئيس وزراء باكستان يزور إيران فى محاولة لتخفيف التوترات بالمنطقة

إسلام آباد (أ ش أ)

غادر رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الأحد، بلاده متجها إلى طهران، فى إطار جهود بلاده المستمرة التى تهدف إلى تخفيف حدة التوترات بين إيران والسعودية.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية إن زيارة خان لطهران ستركز على كيفية تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقى خان، بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئى والرئيس الإيرانى حسن روحانى.. وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها خان لطهران هذا العام، ومن المتوقع أن يتوجه خان لاحقا إلى الرياض بعد انتهاء محادثاته مع القادة الإيرانيين.

كان وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قد رحب فى وقت سابق بجهود الوساطة مع السعودية التى تبذلها باكستان.

يذكر أن باكستان متحالفة بشكل وثيق مع السعودية ولكنها تحاول الحفاظ على توازن دبلوماسى بين كل من الرياض وطهران.