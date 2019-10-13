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رئيس وزراء اليابان يأسف لسقوط ضحايا جراء الإعصار "هاجيبيس"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:55 ص
رئيس وزراء اليابان يأسف لسقوط ضحايا جراء الإعصار "هاجيبيس" رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى
أ ش أ

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أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى عن أسفه لسقوط ضحايا جراء الإعصار (هاجيبيس)، الذى ضرب بلاده مؤخرا.

 

وقال رئيس الوزراء - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن الحكومة تقوم حاليا بتشكيل فرقة عمل طارئة تهدف إلى الحصول على الصورة الكاملة وتقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار (هاجيبس)، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ حياة المواطنين، وذلك خلال اجتماعه صباح اليوم /الأحد/ بالوزراء المعنيين فى مكتبه.


وأضاف رئيس الوزراء أنه بالإضافة إلى أفراد الشرطة ورجال الإطفاء وقوات خفر السواحل، فإنه تم نشر 27 ألفا من أفراد قوة الدفاع الذاتى للمشاركة فى عمليات البحث والإنقاذ، كما أكد أنه سيتم تعزيز هذه الجهود حسب الحاجة.


وأشار إلى أن الإعصار تسبب فى تعليق خدمات الكهرباء والمياه والنقل؛ مما أثر على حياة المواطنين، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للتعاون مع شركات المرافق وشركات النقل حتى يمكن استئناف هذه الخدمات فى أقرب وقت ممكن.

 


وقد تسبب الإعصار "هاجيبيس" فى مقتل 18 شخصا وفقدان 13 آخرين بالإضافة إلى إصابة 149 شخصا، وذلك فى محافظات "كاناجاوا" و"توتشيجي" و"جونما" و"إيوات" و"ميياجي" و"فوكوشيما" بالإضافة إلى "تشيبو" و"سيتاما".


كما تسبب الإعصار فى حدوث انهيارات أرضية وهطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد.


شينزو أبى

اليابان

هاجيبيس

اعصار

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