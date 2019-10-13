رئيس ميناء الإسكندرية يطالب مراقبى المناطق بتفعيل أدوارهم: لا تنتظروا وقوع الخطأ

كتب رضا حبيشى

عقد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، اجتماعا مع قيادات وموظفى الإدارة المركزية للمناطق لحثهم على تفعيل أدوارهم، وضرورة الحفاظ على حقوق وممتلكات الميناء.

وطالب الربان شاهين بعدم السماح بوجود خردة أو عشوائيات أو معدات عاطلة فى الساحات، وقال الربان شاهين لمراقبى المناطق: "لا تنتظروا حتي يقع الخطأ.. ولابد أن تمنعوا حدوث الخطأ لكى تحافظوا على ممتلكات الهيئة، وكونوا إيجابيين ومنضبطين لكى تجبروا المتعاملين على الانضباط".

وأضاف شاهين أنه يجب أن تغادر أى معدة الرصيف إلى مكانها المخصص بعد انتهاء الشحن والتفريغ مباشرة، لأن وقوفها دون عمل على هامة الرصيف مخالف لقواعد وأعراف العمل، مؤكداً أن هذا دور مراقبي المناطق، ودورهم أيضاً متابعة الأعمال في الساحات وعلى الأرصفة لضبط أى مخالفات سواء كانت إحداث تلوث، أو مخالفة شروط ترخيص، أو سوء استخدام الآلات والمعدات والساحات، ومخالفات التخزين للغير .

وطالب الربان شاهين مراقبي المناطق أن يراقبوا المعدلات المعيارية للشحن والتفريغ للتأكد من أن الشركات ملتزمة بمعدلات الشحن والتفريغ المحددة، ومن يخالف ينذر ثم يعاقب، وذلك لرفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء .

وفى نهاية اللقاء شدد الربان شاهين على الإدارة المركزية للمناطق بتغيير أفكارهم وكسر أى روتين من أجل زيادة المعدلات والارتقاء بمستوى الآداء بالميناء .