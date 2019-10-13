سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس حزب الحرية النمساوى يطالب بوقف منح الجنسية والأسلحة للأتراك

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:07 م
رئيس حزب الحرية النمساوى يطالب بوقف منح الجنسية والأسلحة للأتراك نوربرت هوفر رئيس حزب الحرية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب رئيس حزب الحرية، ثالث أكبر الأحزاب النمساوية نوربرت هوفر، بوقف منح جميع الأتراك المقيمين فى النمسا الجنسية النمساوية، ووقف شحنات الأسلحة لنظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
 
وقال هوفر، فى تصريح اليوم الأحد، إن هذا الإجراء هو أنسب رد بعد مواصلة القوات التركية هجومها العسكرى ضد الأكراد لليوم الخامس مستهدفة مرة أخرى بلدتين حدوديتين فى شمال شرق سوريا.
 
وأشار، إلى تقديرات الأمم المتحدة التى تؤكد فرار أكثر من 130 ألف نسمة من المناطق الريفية المحيطة برأس العين وتل أبجد. 
 
ونوه هوفر، بأن تركيا تعتدى على الناس الذين قاتلوا بشجاعة ضد تنظيم داعش، لافتا إلى أن العالم ينصح حلف شمال الأطلنطى باستبعاد تركيا من التحالف العسكرى، وأن على النمسا أن ترد على العدوان التركى بعواقب وخيمة وكخطوة أولى يجب تعليق منح الجنسية النمساوية للأتراك.
 
يذكر أن الهجوم العسكرى التركى، يواجه انتقادات دولية واسعة، حيث أوقفت فرنسا وألمانيا صادرات أسلحة جديدة لشريك الناتو، فيما حذر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون من أن الهجوم قد يؤدى إلى تفاقم الوضع الإنسانى فى سوريا وتقويض الحرب ضد تنظيم (داعش).
 

النمسا

العدوان التركى

جيش الاحتلال التركى

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة