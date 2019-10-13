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خلال مناقشة رسالة ماجيستير تدعو للتسامح بين الأديان

رئيس جامعة سوهاج: المصريون يعيشون فى تسامح دينى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:55 م
رئيس جامعة سوهاج: المصريون يعيشون فى تسامح دينى الباحثة ولجنة التحكيم
سوهاج محمود مقبول

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شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج فعاليات مناقشة رسالة الماجيستير للباحثة أمينة خلف محمد ادم وذلك تحت عنوان "نتائج الدراسات التربوية فى مجال التربية الوقائية الإسلامية بين النظرية والتطبيق" تدعو للتسامح والتكامل بين الأديان.

وذلك تحت أشراف كلاً من الدكتور عماد صموئيل وهبة جرجس أستاذ أصول التربية ووكيل الكلية لخدمة المجتمع، والدكتور خلف البحيرى أستاذ أصول التربية المتفرغ بالكلية.وذلك بقاعة الدكتور إبراهيم بسيونى بمقر كلية التربية بالجامعة الجديدة.

وخلال كلمته أعرب الدكتور أحمد عزيز عن شكره وتقديره للجنة الإشراف والمجهود الذى بذل من أجل إخراج تلك الرسالة العلمية إلى النور، مشيداً بموضوع الرسالة المتميز فى مجال التربية الإسلامية، وإشراف دكتور عماد صمؤيل على هذا الموضوع وتعاونه مع الدكتور خلف البحيرى مما يعكس التلاحم بين اعضاء هيئة التدريس، ويؤكد على وجود التسامح الدينى الذى نعيشة فى وطننا الحبيب.

وأعرب الدكتور عماد صموئيل عن فخرة بصفته استاذ فى أصول التربية بالإشراف على تلك النوعية من الرسائل العلمية التى تتحدث بلغة كل الأديان بصفه عامه، وبلغة الدين الإسلامى بصفه خاصة، مشيداً بجهود زملاؤه المشرفين، و الباحثة وأمانتها العلمية فى إجراء موضوع تلك الرسالة المتميزة.

وقال الدكتور خالد عمران عميد كلية التربيه، أن لجنه المناقشة تضمنت الدكتور مصطفى رجب أستاذ اصول التربية المتفرغ بالكلية رئيساً ومناقشاً، والدكتور سعيد إسماعيل القاضى أستاذ أصول التربية المتفرغ بتربية أسوان عضواً مناقشاً، حيث حصلت الباحثة على تقدير  إمتياز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين كليات الجامعة.

 

 

 


جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

التسامح فى الاسلام

النربية الاسلامية

كلية التربية بسوهاج

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