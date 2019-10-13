رئيس جامعة بنى سويف باستقبال لجنة تقييم أفضل جامعة: نمضى نحو التحول الرقمى

بنى سويف - هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور صلاح هاشم والعقيد تامر أبو بكر وعضوا من الرقابة الإدارية أعضاء لجنة التقييم فى مسابقة أفضل جامعة التى نظمتها وزارة التعليم العالى لتقييم الجامعات من حيث الاستعداد للعام الدراسى والأنشطة الطلابية وجهود تطوير ملفى العشوائيات والتحول الرقمى.

وحضر اللقاء الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هانى النشار المدير التنفيذى للمعلومات ومدير مشروعات التطوير، والدكتور ممتاز حجاب منسق التحول الرقمى بالجامعة.

بدأ اللقاء بعرض فيلم مفصل عن الجامعة وكلياتها المتنوعة وبرامجها الفريدة من نوعها إضافة إلى نشأتها وموقعها فى التصنيفات الدولية، وآليات التحول الرقمى بالجامعة.

وأكد الدكتور منصور حسن، خلال اللقاء أن الجامعة تسير بخطى سريعة نحو التحول الرقمى فقد قامت الجامعة فى وقت قياسى بتحويل كافة الخدمات والعمليات الإدارية والطلابية إلى عمليات إلكترونية، وإنشاء وحدة لإنتاج البرمجيات والارتقاء بمستوى البنية التحتية المعلوماتية، وتطوير أنظمة الحماية الإلكترونية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن معايير الاختيار للجنة تتمثل فى البنية الاساسية للجامعة من مدرجات وقاعات دراسة ومكتبات ومعامل وورش إضافة إلى التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأنشطة الطلابية المتنوعة والاسكان الطلابى، علاوة على المظهر الجمالى للكليات وشعار الجامعة واسهامات الجامعة فى خدمة المجتمع المحيط بها وتنمية بيئته.

وفيما يخص ملف تطوير العشوائيات أشار الدكتور بدر نبيه، إلى أن الجامعة قامت ببناء عددًا من أسقف المبانى للأسر الأكثر احتياجا، وتركيب وصلات مياه تزيد عن 950 مترًا لخدمة 1050 نسمة بما يوازى 95 منزلًا وذلك بقريتى سنور بشرق النيل وقرية على حمودة التابعة لمركز ناصر، وأطلقت حملات طلابية لتجميل فصول المدارس بتلك القرى، وحملة تشجير، مع تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والتثقفية لطلاب المدارس، وإقامة معرض للملابس الجاهزة والأحذية يضم ما يزيد عن عشرة آلاف قطعة لكافة الفئات والتى تم توزيعها بالمجان على الأهالي.

جدير بالذكر قام رئيس الجامعة بصحبة اللجنة بتفقد عدد من كليات الجامعة بغرب وشرق النيل وتفقد المدن الجامعية ودار الضيافة ومعهد النبات الطبية والعطرية ومعهد الليزر، كما تم توزيع استبيان رأى على الطلاب من قبل اللجنة.