سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف باستقبال لجنة تقييم أفضل جامعة: نمضى نحو التحول الرقمى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:43 م
رئيس جامعة بنى سويف باستقبال لجنة تقييم أفضل جامعة: نمضى نحو التحول الرقمى رئيس جامعة ولجنة التقييم
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور صلاح هاشم والعقيد تامر أبو بكر وعضوا من الرقابة الإدارية أعضاء لجنة التقييم فى مسابقة أفضل جامعة التى نظمتها وزارة التعليم العالى لتقييم الجامعات من حيث الاستعداد للعام الدراسى والأنشطة الطلابية وجهود تطوير ملفى العشوائيات والتحول الرقمى.

 

وحضر اللقاء الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هانى النشار المدير التنفيذى للمعلومات ومدير مشروعات التطوير، والدكتور ممتاز حجاب منسق التحول الرقمى بالجامعة.

 

بدأ اللقاء بعرض فيلم مفصل عن الجامعة وكلياتها المتنوعة وبرامجها الفريدة من نوعها إضافة إلى نشأتها وموقعها فى التصنيفات الدولية، وآليات التحول الرقمى بالجامعة.

 

وأكد الدكتور منصور حسن، خلال اللقاء أن الجامعة تسير بخطى سريعة نحو التحول الرقمى فقد قامت الجامعة فى وقت قياسى بتحويل كافة الخدمات والعمليات الإدارية والطلابية إلى عمليات إلكترونية، وإنشاء وحدة لإنتاج البرمجيات والارتقاء بمستوى البنية التحتية المعلوماتية، وتطوير أنظمة الحماية الإلكترونية.

 

وأضاف رئيس الجامعة، أن معايير الاختيار للجنة تتمثل فى البنية الاساسية للجامعة من مدرجات وقاعات دراسة ومكتبات ومعامل وورش إضافة إلى التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأنشطة الطلابية المتنوعة والاسكان الطلابى، علاوة على المظهر الجمالى للكليات وشعار الجامعة واسهامات الجامعة فى خدمة المجتمع المحيط بها وتنمية بيئته.

 

وفيما يخص ملف تطوير العشوائيات أشار الدكتور بدر نبيه، إلى أن الجامعة قامت ببناء عددًا من أسقف المبانى للأسر الأكثر احتياجا، وتركيب وصلات مياه تزيد عن 950 مترًا لخدمة 1050 نسمة بما يوازى 95 منزلًا وذلك بقريتى سنور بشرق النيل وقرية على حمودة التابعة لمركز ناصر، وأطلقت حملات طلابية لتجميل فصول المدارس بتلك القرى، وحملة تشجير، مع تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والتثقفية لطلاب المدارس، وإقامة معرض للملابس الجاهزة والأحذية يضم ما يزيد عن عشرة آلاف قطعة لكافة الفئات والتى تم توزيعها بالمجان على الأهالي.

 

جدير بالذكر قام رئيس الجامعة بصحبة اللجنة بتفقد عدد من كليات الجامعة بغرب وشرق النيل وتفقد المدن الجامعية ودار الضيافة ومعهد النبات الطبية والعطرية ومعهد الليزر، كما تم توزيع استبيان رأى على الطلاب من قبل اللجنة.


بنى سويف

جامعة بنى سويف

افضل الجامعات

ملف العشوائيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل مديرة برنامج تشيفنيج بالسفارة البريطانية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:08 م

رئيس جامعة بنى سويف: حريق مستشفى الجامعة اندلع بمخزن للأشياء القديمة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:35 ص

رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرار بتطبيق الحد الأدنى للأجور

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:45 م

جامعة بنى سويف تستقبل خبراء مجلة نيتشر الدولية لإلقاء محاضرات لمدة يومين

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:03 م

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل أبطال فيلم الممر خلال احتفالية بذكرى أكتوبر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:33 م

رئيس جامعة بنى سويف: شراء الطلاب للكتاب الجامعى ليس إجبارى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:58 م

رئيس جامعة بنى سويف عضوا بالجمعية العمومية للجنة الوطنية لليونسكو

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 02:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة