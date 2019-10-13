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رئيس جامعة بنها يعلن تعيين 4 مديرين جدد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:16 م
رئيس جامعة بنها يعلن تعيين 4 مديرين جدد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرارات وزارية بتجديد تعيين 4 مديرين عموم بجامعة بنها.

 

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ان القرارات شملت تجديد تعيين محمد سيد محمد في وظيفة أمين كلية الحقوق بدرجة مدير عام لمدة عام ، وتجديد تعيين سليمان أحمد سليمان في وظيفة مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالجامعة لمدة عام.

 

كما شملت القرارات تجديد تعيين سليمان عبده عبد النبي في وظيفة مدير عام شئون التعليم بجامعة بنها لمدة عام ، وتجديد تعيين أيمن بيومي محمد محمد في وظيفة مدير عام المشتريات والمخازن بالجامعة لمدة عام.

 

 

 


جامعه بنها

قرارات

القليوبية

التخطيط

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