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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور سبتمبر بكلية التربية بنسبة 100%

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:01 م
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور سبتمبر بكلية التربية بنسبة 100% الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

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اعتمد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة الفرقة الرابعة دور سبتمبر 2019 بكلية التربية جامعة المنوفية.

 

وأشار الدكتور صبحي شرف عميد الكلية، إلى أن عدد المتقدمين 138طالب وطالبة، وقد بلغت نسبة النجاح على مستوى أقسام الكلية 100% وهى: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ، الجغرافيا، الرياضيات، بيولوجى، كيمياء، فيزياء، ت.أ اللغة العربية، ت.أ اللغة الإنجليزية، ت.أ الرياضيات، ت.أ علوم، الطفولة، زراعى، تبريد وتكييف "قديم".


حضر اعتماد النتيجة الدكتور فتحية بطيخ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.


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