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رئيس جامعة الإسكندرية يشارك فى اجتماع الامانة العامة لإتحاد الجامعات العربية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:54 م
رئيس جامعة الإسكندرية يشارك فى اجتماع الامانة العامة لإتحاد الجامعات العربية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شارك الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد ، فى إجتماع مجلس إدارة ضمان الجودة والإعتماد الثاني عشر، التابع للأمانة العامة لإتحاد الجامعات العربية، وذلك بمقر الأمانة العامه للإتحاد، بالعاصمة الأردنية عمان.

تضمن الاجتماع مناقشة تقرير الأمانة العامة حول سبل الأرتقاء بأداء الجامعات العربية فى التصنيفات العالمية من خلال بناء منصة إلكترونية لقياس عدد الإستشهادات البحثية للباحثين في الجامعات العربية، والعمل على استكمال إصدار أدلة جودة البرامج  بالتنسيق مع جمعيات الكليات المتناظرة وصولا إلى دليل جودة البرامج الأكاديمية الخاصة بكل جمعية.
 
 كما تم مناقشة تقارير ورش العمل والمؤتمرات التى عقدت في مجال ضمان الجودة، ومناقشة شهادات ضمان الجودة للبرامج الأكاديمية فى الجامعات العربية والجمعيات العلمية والإليات المقترحة للتوسع بها والتنسيق مع هيئات خارجية أخرى لضمان الجودة، وسبل الإنفتاح على هيئات ضمان الجوده والإعتماد الدولية، والتوصية بالاستمرار فى تأهيل وإعداد المقومين الخارجيين لتقويم جودة البرامج الأكاديمية، وتم أيضا مناقشة التحديات التي تواجه نظم ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي فى العالم العربى وكيفية التغلب عليها.
 
 

 


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