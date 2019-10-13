رئيس القضاء والنائب العام بالسودان يؤديان اليمين الدستورية أمام البرهان

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أدت القاضية نعمات عبدالله محمد خير، رئيس القضاء بالسودان، والقاضي تاج السر علي الحبر النائب العام، اليمين الدستورية، مساء اليوم الأحد، أمام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

وكان مجلس السيادة أعلن تسمية القاضية نعمات عبد الله رئيسا لسلطة القضاء، والقاضي السابق تاج السر علي الحبر نائبا عاما؛ لتصبح نعمات عبد الله أول إمرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان.

وأتت تسمية رئيس القضاء والنائب العام في السودان، بعد اعتماد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، نسخة من الوثيقة الدستورية، تمنح مجلس السيادة الحق في تسمية المنصبين.