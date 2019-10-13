رئيس البنك الدولى يناقش فقر التعلم الأربعاء المقبل فى الاجتماعات السنوية

كتب عبد الحليم سالم

يناقش رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس ، الأربعاء المقبل ، ملف فقر التعلم ، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك فى واشنطن ، ومن المقرر أن يتحدث فى الجلسة عدد من الخبراء منهم أنيت ديكسون ، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون التنمية البشرية ،وهنريتا فور ،المدير التنفيذي لليونيسيف.

وذكر البنك الدولى ، فى بيان له أن فقر التعلّم – أي النسبة المئوية للأطفال في سن العاشرة غير القادرين على القراءة – سمة جوهرية للفقر على مستوى العالم ، وهو ما يتطلب تناول جميع الخطوات الضرورية اللازمة للوصول إلى أطفال قادرين على القراءة في العقد الأول من أعمارهم العمل على أصعدة متعددة ، ولكى يتمكن الأطفال من التعلم يجب أولًا أن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة والنماء؛ ويجب أن تحظى أسرهم بالقدرة على الحصول على الخدمات الجيدة؛ ويجب أن تتوفر للفتيات الفرص نفسها التي تتوفر للفتيان؛ ويجب أن تتاح للأهل الفرص الاقتصادية ،وأن يتوفر للبلدان نهج سياسات تسمح لكل ذلك بالازدهار.