رئيس البرلمان اليمنى يدعو لإخلاء سبيل النواب الواقعين تحت نفوذ المتمردين الحوثيين

وكالات

طالب رئيس البرلمان اليمنى سلطان البركانى، الأمم المتحدة بالعمل لإخلاء سبيل أعضاء البرلمان الواقعين تحت نفوذ مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والسماح لهم بممارسة حقهم القانوني بالتعبير والتنقل والسفر.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال البركاني لدى حضوره جلسة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الصربية بلغراد: "إن أعضاء البرلمان الموجودين في مناطق سيطرة الحوثي بمثابة الأسرى، سلبت منهم حريتهم وقرارهم".

ودعا وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية لجنة حقوق الإنسان بإقرار توصية إلى الاتحاد البرلماني للضغط على المليشيا الانقلابية من خلال الأمم المتحدة لإنهاء تلك الانتهاكات، وإخلاء سبيل أعضاء البرلمان والسماح لهم بممارسة حقهم القانوني.