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خدلك بريك.. يوم واحد من اللخبطة فى الأكل مش هيزود وزنك .. اعرف السبب

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:30 م
خدلك بريك.. يوم واحد من اللخبطة فى الأكل مش هيزود وزنك .. اعرف السبب الافراط فى الطعام - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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كثير منا يرتكب أخطاء كثيرة فى نظام تغذيته مثل كثرة تناول الدهون والسكريات أو تناول وجبات ثقيلة وغيرها ولكن هل فكرت فى أن الإفراط فى تناول الطعام لمدة يوم واحد قد يسبب زيادة  فى وزنك دون أن تدرى؟..لا تقلق فهذا الأمر غير صحيح.

وذكر موقع "تايمز أو انديا" أن يوما واحدا من الإفراط في تناول الطعام لا يدمر خطة نظامك الغذائي لفقدان الوزن.

ويمكننا التأكد من ذلك من خلال حساب السعرات الحرارية، حيث نعلم جميعًا أنه لكي تخسر كيلوًا واحدًا من وزنك، عليك أن تحرق ٧ آلاف و ٧٠٠ سعرة حرارية.

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وبالمثل، حتى تكتسب 500 جرام لوزنك فأنت بحاجة إلى تناول 3500 سعر حراري أكثر مما تأكل عادة ، لذلك دعنا نقول أنك تناولت 2000 سعر حراري في اليوم ، فلكى يزيد وزنك نصف كيلو يجب عليك أن تستهلك 3500 سعرة حرارية إضافية بجانب ال ٢٠٠٠ سعر حرارى.

وبصورة واقعية ، لا يمكن لأي شخص أن يستهلك هذا الكم من السعرات الحرارية في يوم واحد، حتى الدراسات تشير إلى أنه من الصعب زيادة الوزن بعد يوم واحد من الإفراط في تناول الطعام.

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة نيوإنجلند الطبية يشير بعض الأشخاص إلى أنهم اكتسبوا من 4 إلى 5 كيلوجرامات بعد ستة أسابيع من فترة الإجازة، ولكن  يكتسب معظم الناس في المتوسط كيلو واحد فقط فى مصل هذه المدة.

الإفراط في تناول الطعام في يوم من الأيام لن يكون له تأثير كبير على وزنك ، لكنه بالتأكيد سيجعلك تشعر بالانتفاخ.


اضرار الافراط فى تناول الطعام

اضرار كثرة تناول الطعام

الافراط فى تناول الطعام

اضرار كثرة الطعام

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