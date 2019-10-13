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حوافز جديدة من جهاز المشروعات والتنمية الصناعية لمستثمرى مجمع مرغم البلاستيك

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:24 م
حوافز جديدة من جهاز المشروعات والتنمية الصناعية لمستثمرى مجمع مرغم البلاستيك مجدى غازى رئيس التنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد

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أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن عدد من التسهيلات الجديدة لمستثمري مجمع مرغم 2 المخصص لصناعة البلاستيك فى الإسكندرية.
 
ومن ضمن هذه الحوافز، بحسب منشور للمستثمرين والذى يحوى نتيجة اجتماع رئيسا التنمية الصناعية وجهاز المشروعات مع مستثمري مرغم، رفع الحد الأقصى لعدد الوحدات المخصصة للمستثمر الواحد بالمرحلة الثانية من مجمع البلاستيك بمرغم لنحو 8 وحدات بدلا من 4 وحدات كما طرح في كراسات الشروط.
 
ورفع حجم المخصص بمرغم 1 لنحو 7 وحدات بدلا من 6 حاليا، وفتح الباب أمام سحب كراسات شروط المرحلة الثانية من مرغم لمده اسبوع وكذلك باب التقديم.
 
وكذلك تم الاتفاق أيضا على أن تكون قيمة التأمين 50 ألف جنيه لأول وحده و25 ألف جنيه لكل وحدة إضافية، على أن يتم سداد 50% من قيمة التأمين ويتم سداد الباقي عند إتمام التخصيص، فضلا عن الاتفاق على قيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع مرغم 2.
 
اعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية
إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية
 

جهاز المشروعات الصغيرة

مجمع مرغم 2

صناعة البلاستيك

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