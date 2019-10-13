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حملة لإزالة المبانى المخالفة بعمارات حى الزهور ومحدودى الدخل بمرسى مطروح

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:38 م
حملة لإزالة المبانى المخالفة بعمارات حى الزهور ومحدودى الدخل بمرسى مطروح حملة لإزالة المبانى المخالفة
مطروح – حسن مشالي

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شن مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة اللواء وليد المعداوى، حملات لإزالة التجاوزات والتعديات بالمبانى التى ينفذها بعض سكان الأدوار الأرضية بعمارات إسكان محدودى الدخل وعمارات إسكان حى الزهور بمنطقة الكيلو4 فى مدينة مرسى مطروح وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين والمظهر الحضارى، مع الحفاظ على أملاك الدولة.

 

يأتى ذلك استمرارا لحملات إزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، مع الحفاظ على الشكل الحضارى، وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بتكثيف جهود إزالة التعديات ومنع التجاوزات والمخالفات ومراجعة كافة تراخيص البناء وتنفيذ سلطة القانون.

 

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، بانه تم إزالة مبنى وسلم وبلكونه مخالفة بدون تراخيص، بإحد العمارات السكنية بجوار مبنى الإذاعة بحى الزهور بالكيلو4، حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك بناء على الشكوى الواردة من سكان العمارة، حيث تم معاينة محل الشكوى وتبين وجود مخالفة صريحة بالبناء بدون ترخيص وبناء عليه تم إزالة المخالفة.

 

كما تم إزالة غرفة مخالفة وبناء سكن لضمه إلى إحدى الوحدات السكنية بعمارات محدودى الدخل، بطريق المطار، وإزالة الأسوار منعا للتجاوزات ومنع التعدى على أراضى الدولة.

 

يذكر أن مجلس مدينة مرسى مطروح، يشن خلال الفترة الحالية، حملات دورية لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع، كما بدأ بمواجهة ظاهرة قيام عدد كبير من أصحاب الوحدات السكنية بالأدوار الأرضية بعمارات الإسكان بإقامة مبانى على أراضى المنفعة العامة وضمها لتوسيع وحداتهم السكنية، بالمخالفة وبدون ترخيص.

 


محافظة مطروح

ازالة التعديات

عمارات الاسكان

مجلس مدينة مرسى مطروح

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