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حكيم وعمر عبد اللات يشدوان بالأغانى الوطنية فى الندوة التثقيفية الـ 31

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:42 م
حكيم وعمر عبد اللات يشدوان بالأغانى الوطنية فى الندوة التثقيفية الـ 31 الفنان عمر عبد اللات بالندوة التثقيفية
كتب محمد عبد العظيم

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شارك الفنان عمر عبد اللات، فى فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، حيث أدى أغنية "يحكى أن"، التى اهداها للجيش المصرى، فيما أدى عدد من الفنانين والفرق الغنائية أغانى وطنية عن عظمة الجيش المصرى، وقدم الفنان حكيم أغنية عن الجيش المصرى. 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الندوة التثقيفية الـ 31 المقامة فى مركز المنارة، فى إطار احتفالات القوات المسلحة، بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

 

 


السيسى

الرئيس السيسى

الندوة التثقيفية

القوات المسلحة

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