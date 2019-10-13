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حديد عز: 2 مليار جنيه خسائر النصف الأول من 2019..و25.9 مليار مبيعات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:34 ص
حديد عز: 2 مليار جنيه خسائر النصف الأول من 2019..و25.9 مليار مبيعات رجل الأعمال أحمد عز
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة حديد عز، عن قوائمها المالية المجمعة خلال النصف الأول من عام 2019، وبلغ صافى قيمة المبيعات 25.9 مليار جنيه مقابل 25.49 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 2%، ووزعت المبيعات بين 20 مليار جنيه حديد تسليح بنسبة 77% من إجمالى المبيعات، بينما تمثل مبيعات الصلب المسطح 22% من إجمالى المبيعات بقيمة 5.58 مليار جنيه.
 
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن تكلفة المبيعات ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2019، لتبلغ 97% مقارنة بنسبة 86% فى الفترة المماثلة من العام الماضى، ليعكس هذا انخفاض فى هامش مجمل الربح من 14% إلى 3% خلال فترة المقارنة، ولذا بلغ صافى الخسائر نحو 2 مليار جنيه مقارنة بصافى خسائر 389 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.

اخبار البورصة

حديد عز

خسائر حديد عز

احمد عز

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