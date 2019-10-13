حبس 4 متهمين شكلوا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 4 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا، لسرقة المواطنين بالإكراه، عقب سرقتهم سيارة من أحد المواطنين فى البدرشين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد سرقة مجهولين لسيارة ملاكى من مواطن بالإكراه.

بإجراء التحريات، تبين أن المتهمين يبلغ عددهم 4 أشخاص، يكونون تشكيلا عصابيا، تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، سابق تورطهم فى عدة قضايا سرقة.

بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وارشدوا عن السيارة المسروقة، كما أرشدوا عن توك توك يستخدمونه فى مطاردة الضحايا وسرقتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.