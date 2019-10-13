حبس متهمين بترويج مخدر الحشيش بمدينة بدر 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين، هم "مصطفي .م"، و"أحمد. ف"، عاطلين، واعترفا المتهمين أمام النيابة بحيازتهما للمضبوطات، بغرض ترويجها والكسب غير المشروع منها، وأقروا بحيازتهما على 90 قطعة حشيش قبل ترويجهما بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة بدر، يفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر، من القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1300 جنيه من متحصلات تجارتهما وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.