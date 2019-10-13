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حبس عصابة يتزعمها فرد شرطة مفصول لسرقة المواطنين فى المرج 4 أيام

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:16 م
حبس عصابة يتزعمها فرد شرطة مفصول لسرقة المواطنين فى المرج 4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج بحبس تشكيل عصابى، يتزعمه مندوب شرطة مفصول تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بانتحال صفة رجال الشرطة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفأدة ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج، مفادها أن كل من "محمد.إ"،  40 سنة، مندوب شرطة مفصول، و"خالد .ف"، 54 سنة، عاطل و "عمرو .أ"، 43 سنة، و"إبراهيم .ط"،  29 سنة، عاطل ، و"هاني .إ"، 41 سنة، عاطل ، و"وليد.ر"،  44 سنة، وجميعهم سابق اتهامهم فى قضايا، ويكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بإسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

بإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطهم اثناء استقلالهم السيارة رقم ق ر 9561 ميكروباص ماركة تويوتا صيني أبيض اللون والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وبحوزتهم" 3 طبنجة صوت ، عدد 4 جراب طبنجة  ، 2 جهاز لاسلكي " هيكلي " ، مبلغ مالي خمسة آلاف جنيه  ، 2 نظارة شمس  ، واحد قايش عمليات  ، 3 لفافات ورقية ".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وأقروا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وانفاقهم وباقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

 


حبس عصابة

تشكيل عصابى

فرد شرطة

قسم المرج

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