حبس عاطلين بتهمة حيازة حشيش وسلاح أبيض فى التبين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة التبين، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة كيلو حشيش وسلاح أبيض .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من العقيد شريف فيصل مفتش قطاع حلوان، مفاده تمكن النقيب إسلام محمد جبران، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التبين، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط كلا من "محمد. ع" ، 35 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 4131 لسنة 2017م البدرشين / جيزة " مخدرات"، و"رضا. ع" 23 سنة، عاطل، مستقلان دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية ـ ملك المتهم الأول" أثناء ترددهما على دائرة القسم، وبحوزتهما كيلو جرام حشيش، و 2000 جنيه، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2652 لسنة 2019م جنح أمن دولة طوارئ القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.