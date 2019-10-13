حبس سائق لابتزازه مواطنا من بورسعيد مقابل عدم نشر محادثات خاصة بفيس بوك

الشرقية - فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء مدحت حسين ، مدير مباحث الإدارة، القبض علي سائق بمنطقة الزهور، بمحافظة بورسعيد، لابتزازه مواطنا لدفع 200 ألف جنيه له مقابل عدم نشر محادثات تحصل عليها من حسابه علي الفيس بوك، وبعرض المتهم علي نيابة الزهور، قررت بإشراف المستشار بكر عبد العزيز، المحامي العام لنيابات بورسعيد، حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بشأن تحقيق مفهمومه الشامل وتنفيذا لخطة العمل الموضوعية بإدارة البحث الجنائي، بالأدارة العامة للمعلومات والتكنولوجيا، والتي تهدف لمحاربة الجرائم الإلكترونية المستخدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت.

تمكنت مأمورية بقيادة العميد حسام رشاد، رئيس المباحث الجنائية بالإدارة العامة للتكنولوجيا، والمقدم دكتور محمود مدين، رئيس فرع التكنولوجيا بالقناة وسيناء، بالتسيق مع الرائد هيثم ماجد، رئيس مباحث قسم الزهور، من ضبط" محمد ع " 37 سنة سائق مقيم الزهور، علي خلفية البلاغ المقدم ضده من" م س" مقيم الزهور، بشأن ابتزازه لدفع 200 ألف جنيه، مقابل عدم نشر محادثات خاصة بالأخير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4032 إداري قسم الزهور، وقام اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، بإحالته للنيابة العامة التي قضت بحبسه.