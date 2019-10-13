سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس سائق لابتزازه مواطنا من بورسعيد مقابل عدم نشر محادثات خاصة بفيس بوك

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:12 ص
حبس سائق لابتزازه مواطنا من بورسعيد مقابل عدم نشر محادثات خاصة بفيس بوك حبس
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء مدحت حسين ، مدير مباحث الإدارة، القبض علي سائق بمنطقة الزهور، بمحافظة بورسعيد، لابتزازه مواطنا لدفع 200 ألف جنيه له مقابل عدم نشر محادثات تحصل عليها من حسابه علي الفيس بوك، وبعرض المتهم علي نيابة الزهور، قررت بإشراف المستشار بكر عبد العزيز، المحامي العام لنيابات بورسعيد، حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

 جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بشأن تحقيق مفهمومه الشامل وتنفيذا لخطة العمل الموضوعية بإدارة البحث الجنائي، بالأدارة العامة للمعلومات والتكنولوجيا، والتي تهدف لمحاربة الجرائم الإلكترونية المستخدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت.

تمكنت مأمورية بقيادة  العميد حسام رشاد،  رئيس المباحث الجنائية بالإدارة العامة للتكنولوجيا،  والمقدم دكتور محمود مدين، رئيس فرع التكنولوجيا بالقناة وسيناء، بالتسيق مع الرائد هيثم ماجد، رئيس مباحث قسم الزهور، من ضبط"  محمد ع " 37 سنة سائق مقيم الزهور، علي خلفية البلاغ المقدم ضده من" م س" مقيم الزهور، بشأن ابتزازه لدفع 200 ألف جنيه، مقابل عدم نشر محادثات خاصة بالأخير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4032 إداري قسم الزهور، وقام اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، بإحالته للنيابة العامة التي قضت بحبسه.

 


بورسعيد

قسم الزهور

الفيس بوك

مباحث التكنولوجيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

البدري يرفض إعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من ودية بتسوانا

البدري يرفض إعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من ودية بتسوانا

هل يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع نوفمبر؟.. بنوك استثمار تجيب

هل يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع نوفمبر؟.. بنوك استثمار تجيب

"سامية" لمحكمة الأسرة: حماتى "مارى منيب".. شككت زوجى فى سلوكى فحاول قتل طفليه

"سامية" لمحكمة الأسرة: حماتى "مارى منيب".. شككت زوجى فى سلوكى فحاول قتل طفليه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة