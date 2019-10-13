حبس تشكيل عصابى لسرقة الهواتف من المواطنين في المطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين باستخدام توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، مفادها أن كل من أحمد.م، 19 سنة، عاطل، وعمرو.س، 33 سنة، عاطل، محمود.ع، 23 سنة، عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية "توك توك".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم دراجة بخارية "توك توك ـ ملك المتهم الأول" والمستخدم في ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمين واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن الواقعتين الثانية والثالثة ملحقًا للمحضر الأصلى، وعن الوقائع من الرابعة حتى السادسة المحاضر أرقام (16766، 16765، 16731) لسنة 2019م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.