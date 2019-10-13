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حبس المتهم بقتل شاب فى الطالبية بسبب ركن دراجته البخارية أمام المنزل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:53 ص
حبس المتهم بقتل شاب فى الطالبية بسبب ركن دراجته البخارية أمام المنزل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة  بحبس المتهم بقتل شاب بالطالبية، بسبب ركن الضحية لدراجته البخارية، بمدخل عقار يقيمان به، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد مقتل شاب يدعى "خالد النبيل ربيع"، نتيجة الاعتداء عليه بشومة على رأسه، وإصابته بكر بالجمجمة، ونزيف، أدى إلى مقتله.
 
بإجراء التحريات، تبين للعقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن جار المجنى عليه "محمد.ا"، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى على الضحية بشومة، بسبب ركن المجنى عليه دراجته البخارية، بمدخل العقار، الذى يقيمان به.
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، عقب هروبه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

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جثة

الطالبية

الجيزة

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