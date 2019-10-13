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جهاز تنمية المشروعات يوقع غدا برتوكول تعاون مع المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:31 م
جهاز تنمية المشروعات يوقع غدا برتوكول تعاون مع المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
كتب إسلام سعيد

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يوقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بروتوكول تعاون غدا الاثنين، مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور كل من الدكتورة نيفين جامع واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
 
وعلى جانب آخر، كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أنه سيتم عرض اتفاقية الجهاز مع البنك الدولى للحصول على 200 مليون دولار على مجلس النواب لمناقشتها خلال الأسبوع الجارى، خاصة وأنه تم الموافقة عليها من رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية.
 
وأشارت جامع، إلى أن الجهاز يستهدف ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل لنحو 5.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى فى مقابل 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضي.
 
وكان الجهاز قد أعلن عن نتائج الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى، حيث تم ضخ تمويلات تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه وذلك لنحو 138.707 ألف مشروع ساهم فى توفير نحو 218.854 ألف فرصة عمل، حيث تم توجيه 48% من تلك التمويلات للوجه القبلى، و36% منها للوجه البحرى، و12% للحضر، و4% للمحافظات الحدودية.
 
واستحوذ القطاع التجارى على 68% من حجم التمويلات خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2019، والقطاع الصناعى على 9%، والقطاع الحيوانى على 7%، والقطاع الخدمى على 14%، والمهن الحرة على 2%.

جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

جهاز الإحصاء

تمويل المشاريع الصغيرة

مشروعات متناهية الصغر

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