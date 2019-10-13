جهات رقابية أمريكية تجيز أكل بذور القطن المعدلة وراثيا

رويترز

قالت جهات رقابية أمريكية إن القطن المعدل وراثيا صالح للاستهلاك الآدمى مما يعطى الضوء الأخضر لغذاء جديد غني بالبروتين.. ألا وهو بذور القطن الصالحة للأكل والتى تشبه الحمص فى الطعم.

ويقول العلماء إن بذور القطن المعدلة وراثيا يمكن أن تساهم فى القضاء على سوء التغذية فى العالم.

وصدر القرار عن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية ويعنى أنها سمحت باستخدام بذور نبات القطن التى طورها علماء بجامعة (تكساس إيه آند إم) كغذاء للإنسان أو كعلف للحيوان.

وينمو القطن في أكثر من 80 دولة وتستخدم أليافه في صناعة النسيج كما تستخدم بذور القطن حاليا في أغراض أخرى من بينها كعلف لبعض الماشية والخراف. لكن بذور القطن العادية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولا كعلف للعديد من الحيوانات لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من مادة الجوسيبول السامة.