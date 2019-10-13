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جامعة تبوك بالسعودية تعلن عن توفر وظائف للجنسين.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:15 م
جامعة تبوك بالسعودية تعلن عن توفر وظائف للجنسين.. تعرف على التفاصيل جامعه تبوك السعودية
كتب وكالات

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أعلنت جامعة تبوك السعودية، اليوم، عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصّصات بمسمّى "معيد" "رجالا ونساء" بكليات الجامعة ، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ من يوم غدٍ ، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 22 / 2/ 1441هـ، مشيرةً إلى أن التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة سيكون إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط : www.ut.edu.saولن تقبل الطلبات اليدوية نهائياً، وسيتم استبعاد جميع الملفات غير المكتملة وفق الشروط الموضحة.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودى الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تقديره العام فى البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل، وأن تكون الدراسة بالانتظام، وكذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة، وألا يكون موظفاً حكومياً، مع اشتراط وجوب الحصول على سنة الامتياز للتخصّصات الطبية وإرفاق شهادة الامتياز مع المستندات، وأن يجتاز المتقدم الإجراءات المتبعة للتعيين على وظيفة "معيد"، فى حين سيتم تطبيق معايير المفاضلة المقررة بجامعة تبوك.

 

 

 


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جامعة تبوك

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