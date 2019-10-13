جامعة العريش تعلن عن المشروعات المقرر افتتاحها الأسبوع القادم.. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم جامعة العريش بشمال سيناء، أسماء المشروعات المقرر افتتاحها رسميا الاسبوع القادم فى اطار احتفالها بذكرى انتصارات أكتوبر .

وتضمنت قائمة المشروعات المعلن عنها مشروعات إنشائية وهى :"المنظومة الامنية وغرف البيانات المركزية، المبنى الادارى للجامعة، مبنى الادارة الطبية،محطة تحلية المياه بالجامعة، مبنى كلية التجارة، مبنى دار الضيافة بالجامعة، مبنى كلية الطب ".

والمشروعات الإنتاجية بمزرعة الجامعة وهى:"المرحلة الاولى من مشروعات الأحواض السمكية المكثفة، عنابر السمان، عنابر الأرانب، عنابر الدواجن ".

واشار البيان انه سينظم برنامج احتفالى بمسرح الجامعة، يتضمن كلمات الحضور وعرض فيلم تسجيلى، عرض فيلم وثائقى عن حرب اكتوبر، عروض فنية لفرقة قصر ثقافة العريش، تكريم الشهداء وتكريم ابطال من المشاركين فى حرب اكتوبر.

وكان الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش أعلن ان مراحل الانتاج للمشروعات الخدمية تستهدف توفير اسماك ولحوم وطيور لأهالى شمال سيناء بسعر مخفض ويعزز تجويد ووجود منتج يميز محافظة شمال سيناء .

وقال ان المشروعات الخدمية داخل الحرم الجامعى، روعى فيها ان تؤسس للاستفادة من مقومات المحافظة واستثمار موارد اقتصادية خاصة بها، لتحقق استفادة للاهالى منها، وهى مشروعات تسير إلى جانب ماتشهده الجامعة من أعمال تطوير وبناء منشآت تعليمية خاصة بالكليات.

وقال الدكتور صلاح صقر مشرف على المشروع، انه يعد الأضخم والأهم من نوعه ويقسم لوحدات انتاج من مراحل استقبال حضانات تفريخ الاسماك مرورا بمراحل التربية وصولا للانتاج .

واشار ان الاحواض بدأت فيها فعليا دورة التربية للاسماك بينما يجرى حاليا العمل فى وحدات اخرى للتفريخ والمبنى الادارى الذى روعى ان يكون موقع مهم فى المشروع من خلاله يتاح الاستفادة لعامة الجمهور بالمنتج سواء من خلال إدارة رحلات صيد وطهى الأسماك او من خلال التدريب على الإنتاج للمهتمين ومربى الأسماك .