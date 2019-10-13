تكرم الفائزين بمسابقات التعليم بالإسكندرية.. والمنطقة الأزهرية تحتفل على بانتصارات أكتوبر

الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر

قام يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بتكريم بعض الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقة " يوسى ماس" .

و أشار بيان صادر اليوم الى أن وكيل الوزارة بالإسكندرية، قد قام بتكريم الطالبة ريتاج وليد السيد بمجمع مدارس النجار الرسمية لغات المميزة و الحاصلة على المركز الأول جمهوري، و نرفانا ملاك بمدرسة الفرنسيسكان مدرسة كفر عبده الحاصلة على المركز الثالث جمهوري، كما قام الديب بتكريم طالبين من فريق مصممى الجرافيك بمدرسة شهداء 25 يناير الثانوية بإدارة شرق لقيامهما بتصميم فيلم تسجيلى محاكاة لانتصارات أكتوبر بالتقنيات الحديثة

من جهة أخرى أكد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على أن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية والإنتاج لمصر المستقبل، وتحويل بعض المدارس الصناعية لمدارس عسكرية يمثل نقلة نوعية لهذه النوعية من التعليم مما يعيد الانضباط لجميع الطلاب، مما يساهم فى توعيتهم بدور القوات المسلحة فى حماية الوطن داخليا وخارجيا، وكذلك الدور البارز فى المشروعات التنموية القومية.

وأشار الديب إلى أن ظاهرة التحاق العديد من طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة بمدارس التعليم الفنى بجميع نوعياته ( صناعي، زراعي، تجاري، فندقى ) رغم حصولهم على مجاميع مرتفعة تمكنهم من الالتحاق بالثانوى العام، ويأتى ذلك فى إطار السعى الدائم لتنمية الشخصية المصرية وخلق جيل قادر على حمل لواء الوطن فى التنمية والإنتاج.

فيما نظمت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية احتفالات بنصر أكتوبر بالمعاهد الأزهرية، تحت رعاية الشيخ نشأت الصاوى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، وشهد إبراهيم فاضل الوكيل الثقافى للمنطقة اليوم الأحد، احتفال معهد فتيات الصادق الأمين بنصر أكتوبر، وذلك بحضور صفاء منشاوى مدير العلاقات العامة، وعددٍ من الموجهين.

وتحدث الوكيل الثقافى عن الدروس المستفادة من حرب اكتوبر مع الطلاب لتنمية حب الوطن لدى الطلاب، مشددا على عدم الانسياق وراء الشائعات التى تمس الجيش والشرطة.

وأكد على ضرورة الاستفادة من انتصارات أكتوبر فى التخطيط لحياتنا وأن حرب أكتوبر أظهرت اتحاد الأمة العربية والوقوف جنبًا إلى جنب، مما يؤكد على عودة مصر إلى قيادة الوطن العربي، وخلال الاحتفال قامت طالبات المعهد ببعض العروض المسرحية، والأناشيد الوطنية، وعرض بعض المجسمات التى تعبر عن نصر أكتوبر من تصميم الطالبات.

وفى سياق آخر عقد محمد المصرى مدير إدارة الجودة اجتماعًا مع منسقى روضات معاهد: محرم النموذجي، وجمال زين الذين، وأبوقير، وذلك اليوم الأحد، بمناسبة تسليم الملفات للهيئة القومية للاعتماد وجودة التعليم، والتأكيد على دور المنسق فى التواصل مع الهيئة وذلك لصالح المعهد.

وتم التأكيد على ضرورة متابعة الروضات، والاستعداد للزيارات المرتقبة من الهيئة القومية للاعتماد وجودة التعليم للروضات المرشحة للاعتماد خلال العام الدراسى الحالى 2019 / 2020 م .