تفريغ 5860 طن وتداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 19 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة MILLAC والتى ترفع علم كومورس ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 6 مترًا و ذلك لتفريغ 5860 طن رخام بالميناء ،وغادر الميناء 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامه.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء