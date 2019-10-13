تفاصيل جديدة فى العثور على جثة شاب بطريق الفيوم الصحراوى .. تعرف عليها

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف غموض العثور على جثة شاب، ملقاة بطريق الفيوم الصحراوى، بمدينة 6 أكتوبر.

وذكر أفراد أسرة المجنى عليه، أنه خرج للعمل بصحبة عدد من زملائه، فى مجال تركيب الألوميتال، بأحد العقارات، إلا أنهم فوجئوا عقب ذلك، بتلقيهم اتصالا من أحد الأشخاص، أخبرهم بعثوره على جثة الضحية، ملقاة بجوار ماسورة مياه مكسورة، بطريق مصر الفيوم.

وأضافوا أنهم انتقلوا إلى مكان الحادث، للتأكد من صحة الواقعة، وعثروا على جثته ملقاة بجانب الطريق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بطريق الفيوم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن الجثة لشاب يدعى "نور.م" عامل الوميتال، لا توجد بها إصابات ظاهرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.