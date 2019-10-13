تفاصيل القبض على سائق رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

وجه قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، ضربة جديدة للنصابين بعد القبض على سائق رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، بعد احترافه النصب على الشباب الباحثين عن وظائف حكومية، والتلاعب بأحلامهم والاستيلاء على أموالهم، بعد إيهامهم بقدرته على توفير وظائف لهم بالمعاهد الأزهرية، مستغلا علاقته برئيس المنطقة الأزهرية، وحصوله على "عربون" من الضحايا توفير الوظيفة على أن يتم تحصيل باقي المبلغ بعد توقيع عقود الوظيفة الجديدة، إلا أن الضحايا اكتشفوا أنهم وقعوا فى شباك نصاب استولي على أموالهم.

بدأ المتهم "محمد.ع.ا" 37 سنة سائق رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية نشاطه الإجرامي فى النصب بعد تعيينه سائقا لرئيس المنطقة، حيث بدأ فى التحايل على الضحايا، ونصب شباكه لهم، وإيهامهم بقدرته على توفير وظائف لهم بعقود بالمعاهد الازهرية، وذلك لعلاقته القوية برئيس المنطقة، وهو ما سيسهل له الأمر ويوفر لهم الوظائف، واستطاع أن يجذب ضحايا ويٌقع به فى شباك نصبه، ويستولى على 200 ألف جنيه من مواطن وزوجته وأوهمهم بأنه سيوفر لهم عقودا بأحد المعاهد الأزهرية، وبمرور الوقت اكتشف الضحايا أن المتهم نصابا واستولى على أموالهم وعندما طالبوه برد المال تهرب منهم ورفض رد أموالهم لهم مرة أخرى.

واعترف المتهم تفصيليا بجريمته أمام العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالغربية، وذكر أنه تم تعيينه سائقا لرئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، واستغل عمله فى النصب والاحتيال على ضحاياه.

وأضاف أنه اقنع مواطن وزوجته بتوفير وظائف لهم بأحد المعاهد الأزهرية، وتحصل على 200ألف جنيه منهم نظير ذلك، وأعطاهم مهلة زمنية لتنفيذ وعده لهم، مدعيا علاقته برئيس المنطقة الأزهرية، على خلاف الحقيقة.

وأشار إلى أنه فور علم رئيس المنطقة الأزهرية بذلك قام باستبعاده ونقله للعمل الإداري، لتمتعه بسمعة سيئة بين العاملين بالمنطقة، مبينا أن الضحايا طالبوه أكثر من مرة برد الأموال لهم، ولكنه تهرب منهم لعدم حيازته للمبلغ المالي الذي استولى عليه.

وكان رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، قد تلقى بلاغا من "محمد.ع.ا" 37سنة حاصل على ليسانس لغة عربية ومقيم محلة مرحوم مركز طنطا، بقيام "بكر.ا.ع" سائق بالمنطقة الأزهرية بالغربية ومقيم قحافة دائرة قسم ثان طنطا، واخر بالنصب والاحتيال عليه والحصول منه على مبلغ 200 ألف جنيه مقابل تعيينه وزوجته بأحد المعاهد الأزهرية بالغربية وعدم التزامة بذلك ورفض رد المبلغ المالى إليه.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، وتوصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية إلى صحة وحقيقة الوقائع على النحو الوارد بالبلاغات وقيام المتهم سالف الذكر بممارسة نشاط واسع فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تعيينهم ببعض الجهات الحكومية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم سالف الذكر وبمواجهته اعترف لارتكابه للواقعة المشار إليها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 27469جنح مركز طنطا، وتولت النيابة التحقيق، وامرت بحبسه 4أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسه 15يوما على ذمة القضية.