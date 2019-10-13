تعليم بنى سويف تنظم احتفالية بنصر أكتوبر

بنى سويف هانى فتحى

أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف تحت رعاية محمد حسام الدين أحمد وكيل الوزارة الحفل الترفيهى لطلاب المدارس بقاعة المديرية احتفالا بنصر أكتوبر .

حضر اللقاء سهام يوسف وكيل المديرية و درويش حيدر مدير عام التعليم العام والرائد عصام محمد نائبا عن المستشار العسكرى وهانى رجائى مدير عام الشئون التنفيذية و معتز حسن مدير إدارة الأمن بالمديرية وأشرف أبو الليل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .

وفى كلمتها قدمت سهام يوسف التهنئة لقواتنا المسلحة ولجميع الطلاب بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر العظيم والذى يعد فخرا لنا جميعا وطالبت من جميع الطلاب الجد والاجتهاد لرفعة وطننا مصر كما طالبت من جميع المدارس تعريف الطلاب بأهمية نصر أكتوبر وعمل مسابقة يعبر فيها الطالب عن وجهة نظره فى هذا النصر العظيم .

وأضاف درويش حيدر مدير عام التعليم العام بأن الطلاب هم أمل المستقبل وبهم تزداد رفعة مصر مؤكدا بأن نصر السادس من أكتوبر معجزة قام بها جيشنا العظيم واسترد بها ارصنا الغالية موضحا فضل الشهداء الذين رووا أرض سيناء بدمائهم الغالية.

وعلى جانب آخر تحدث الرائد عصام محمود عن الأحداث التى مرت بها قضية الصراع العربى الاسرائيلى حتى نصر أكتوبر 1973 متحدثا عن استعدادات مصر لهذه الحرب وكيف تم العبور وقام بعرض العديد من الأفلام التى تنمى روح الولاء والانتماء مثل فيلم ايام لا تنسى وفيلم جدو بطل ومصر تحارب الإرهاب.

وشارك فى الحفل توجيه عام التربية الموسيقية برئاسة تقوى شاكر موجه عام التربية الموسيقية وأحمد عصام قائد الكورال وأسماء يوسف مشرفة الكورال والذى قدم العديد من الأغانى الوطنية التى نالت إعجاب الطلاب كما شاركت العديد من المدارس فى الحفل منها الخيرية الإعدادية وام المؤمنين الإعدادية والمدرسة المصرية اليابانية ومدرسة الشهيد محمد شاكر الابتدائية والسيدة عائشة الابتدائية وعلى بن أبى طالب الثانوية والسيدة عائشة الثانوية.