تعرف فى 10 نقاط على فوائد المراكز التكنولوجية بعد تشغيل 7 منها بأسيوط

1- التيسير على المواطنين للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

2- تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت.

3- تطبيق نظام الشباك الواحد وبإستخدام أحدث التقنيات تسهيلاً على المواطنين.

4- تعتبر هذه المراكز أحد مظاهر التطوير والتحديث التى تشهدها مصر ضمن خطة الإصلاح الإدارى ورؤية مصر 2030.

5- تعمل المراكز على تطوير إدارة خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية "المحليات" بصورة متميزة وعاجلة.

6- تعمل المراكز على فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحسين أسلوب الرقابة.

7- تساعد المراكز على توفير قواعد البيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين.

7- تؤدى المراكز التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وتقديم الخدمة بشكل أفضل.

8- تزويد جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة للتيسير على المواطنين.

9- توفر المراكز أماكن انتظار للمواطنين ومكتب أمن واستعلامات ونداء آليا مجهزا بسماعات صوتية وشاشتين لعرض المستندات المطلوبة لكافة الطلبات.

10- تقدم المراكز خدماتها في مجالات متعددة مثل التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق مياه – كهرباء، وكذلك تجديد رخصة الأكشاك والمحال التجارية والصناعية.