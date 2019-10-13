تعرف فى 10 نقاط على فوائد المراكز التكنولوجية بعد تشغيل 7 منها بأسيوط

تمكنت محافظة أسيوط من تشغيل 7 مراكز تكنولوجية بمراكز المحافظة من إجمالى 13 مركزا جارى تطويرها وربطها، موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء ضمن خطة المحافظة لاستمرار ميكنة الخدمات الحكومية.
ويقدم اليوم السابع فوائد المراكز التكنولوجية فى 10 نقاط:
1- التيسير على المواطنين للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
2- تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت.
3- تطبيق نظام الشباك الواحد وبإستخدام أحدث التقنيات تسهيلاً على المواطنين.
4- تعتبر هذه المراكز أحد مظاهر التطوير والتحديث التى تشهدها مصر ضمن خطة الإصلاح الإدارى ورؤية مصر 2030.
5- تعمل المراكز على تطوير إدارة خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية "المحليات" بصورة متميزة وعاجلة.
6- تعمل المراكز على فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحسين أسلوب الرقابة.
7- تساعد المراكز على توفير قواعد البيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين.
7- تؤدى المراكز التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وتقديم الخدمة بشكل أفضل.
8- تزويد جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة للتيسير على المواطنين.
9- توفر المراكز أماكن انتظار للمواطنين ومكتب أمن واستعلامات ونداء آليا مجهزا بسماعات صوتية وشاشتين لعرض المستندات المطلوبة لكافة الطلبات.
10- تقدم المراكز خدماتها في مجالات متعددة مثل التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق مياه – كهرباء، وكذلك تجديد رخصة الأكشاك والمحال التجارية والصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة