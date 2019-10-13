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تعرف على عقوبة صاحب محل حاز 12 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:34 ص
تعرف على عقوبة صاحب محل حاز 12 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك سمك فاسد ـ أرشيفية
كتب سليم على

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 12 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ، في إطار حملاتها الأمنية في مجال مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بالغش الغذائى واستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها لحماية جمهور المستهلكين.

وأكدت وتحريات مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ قيام أحد الأشخاص صاحب محل أسماك مملحة بقرية الجزيرة الخضراء بمطوبس ، بتجميع كميات من الأسماك  مجهولة المصدر وإعداداها "تمليحها" بداخل أحد المخازن الملحقة بالمحل الخاص به إستعداداً لطرحها للبيع بالأسواق.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى

-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

ـ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.  

و تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".  

 

 

 


سلع مجهولة المصدر

حملات امنيه

وزارة الداخلية

اسماك فاسده

اسماك مملحه

كفر الشيخ

الطب البيطرى

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